До конца недели закончат очистку берега Финского залива в районе Липово

В Ленинградской области до конца текущей недели планируют завершить очистку Финского залива в районе Липово. В настоящее время специалисты собирают загрязняющее вещество и вывозят его с пляжа, заявила председатель регионального комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева.

По информации 78.ru, загрязнение растянулось на 300 метров. Накануне на побережье работали семь человек, сегодня число рабочих увеличилось вдвое. Всего обследовали свыше 5 километров территории. Уточняется, что рыбы и птицы не пострадали.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновом Бору не подтвердили сведения о загрязнении залива. Там не было нефтепродуктов и запахов.

