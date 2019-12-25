  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская организация задолжала 35 сотрудникам более 3,6 млн рублей
Сегодня, 9:16
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская организация задолжала 35 сотрудникам более 3,6 млн рублей

0 0

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности ООО "РесурсСпецТехнологии". Как сообщили в надзорном ведомстве, организация задолжала 35 сотрудникам зарплату в общем размере свыше 3,6 млн рублей. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в котором потребовал погасить задолженность и соблюдать трудовое законодательство в будущем. Так, деньги выплачены всем работникам. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: долг, зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии