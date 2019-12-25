Петербургская организация задолжала 35 сотрудникам более 3,6 млн рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности ООО "РесурсСпецТехнологии". Как сообщили в надзорном ведомстве, организация задолжала 35 сотрудникам зарплату в общем размере свыше 3,6 млн рублей.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, в котором потребовал погасить задолженность и соблюдать трудовое законодательство в будущем. Так, деньги выплачены всем работникам.
Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга 11 сотрудникам вернули долг по зарплате в 900 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все