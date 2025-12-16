Прокуратура контролирует задержку рейсов в аэропорту Пулково

Уточняется, что пассажирам предоставлены напитки и горячее питание.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержками рейсов в петербургском аэропорту Пулково. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах пока задержаны девять самолетов из Северной столицы.

Уточняется, что пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Актуальную информацию о рейсах можно получить в колл-центре Пулково по телефонам: +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44. В случае нарушений обращайтесь на номер: +7 (911) 973-22-00.

Ранее на Piter.TV: в Пулково на табло появятся данные о бесплатном питании для пассажиров задержанных рейсов. Аэропорт первым в России полностью автоматизировал отображение таких сведений.

Фото: Piter.TV