Пулково предупреждает пассажиров о возможных корректировках рейсов в Москву

В настоящее время аэропорт принимает 11 рейсов из Москвы, однако выполнение рейсов в обратном направлении временно приостановлено.

В ближайшие часы возможны изменения в расписании рейсов в столицу, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Это связано с введением временных ограничений в воздушном пространстве для обеспечения безопасности полётов.

В настоящее время аэропорт принимает 11 рейсов из Москвы, однако выполнение рейсов в обратном направлении временно приостановлено. Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за статусом своего рейса на онлайн-табло и обращаться за оперативной информацией по телефону справочной службы: +7 (812) 324-30-00.

Причиной ограничений стала очередная массированная атака беспилотников на объекты в Москве, в результате которой, по словам мэра Сергея Собянина, был повреждён нефтеперерабатывающий завод. Градоначальник заверил, что пострадавших нет и угрозы распространения огня не существует.

Вчера, 15 июня, рейсы Петербург — Сочи задерживались из‑за проблем в аэропорту назначения.

Фото: Piter.TV

