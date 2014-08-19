Рейс из Петербурга в Анталью задержан как минимум на сутки

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту задержки рейса в аэропорту Пулково. По данным надзорного ведомства, самолет из Петербурга в Анталью авиакомпании Corendon Airlines со 189 пассажирами должен был вылететь 5 ноября в 03:25.
По техническим причинам вылет перенесен на 6 ноября. Уточняется, что нуждающимся предоставлена гостиница.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Если есть вопросы, связанные с задержкой рейса, то можно позвонить на горячую линию прокуратуры по телефону: +7 (911) 104-75-46.
Ранее на Piter.TV: самолет из Петербурга в Москву перенаправлен в Нижний Новгород из-за непогоды.
Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все