  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
119
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Транспортные полицейские провели рейды в акваториях Петербурга

0 0

Было выявлено девять нарушителей.

Транспортные полицейские Петербурга выявили судоводителей, которые осуществили выход на воду на маломерных судах в период закрытия навигации. Всего за неделю обнаружили девять лодок. 

Трое мужчин 32-74 лет находились в акватории Невы в районе Канонерского острова. Также шестеро судоводителей от 30 до 73 лет осуществляли передвижение на участке портовой части Петербургского морского канала от "Золотых ворот" до "Невских ворот". Материалы переданы в городской комитет по транспорту для составления административных протоколов по ст. 43.3 Закона Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге". 

Ранее мы рассказывали о том, что более 5 млн пассажиров проехались по рекам Петербурга. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: судоводители, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии