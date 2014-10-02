Транспортные полицейские провели рейды в акваториях Петербурга

Было выявлено девять нарушителей.

Транспортные полицейские Петербурга выявили судоводителей, которые осуществили выход на воду на маломерных судах в период закрытия навигации. Всего за неделю обнаружили девять лодок.

Трое мужчин 32-74 лет находились в акватории Невы в районе Канонерского острова. Также шестеро судоводителей от 30 до 73 лет осуществляли передвижение на участке портовой части Петербургского морского канала от "Золотых ворот" до "Невских ворот". Материалы переданы в городской комитет по транспорту для составления административных протоколов по ст. 43.3 Закона Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Петербурге".

