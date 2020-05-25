Наглые "эвакуаторщики" открыто похитили чужую иномарку с парковки у ТРК в Ленобласти

Украденной машине успели сменить номерной знак после похищения.

В минувшее воскресенье, 24 мая, в полицию обратился 23-летний официант ресторана аэропорта. Мужчина пожаловался, что утром с территории открытого паркинга у ТРК на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные похитили его зеленую "Тойоту": машину загрузили на эвакуатор и скрылись. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, автовладелец оценил потерю в 510 тысяч рублей.

Вскоре полиции удалось установить владельца эвакуатора и выяснить факт подмены на похищенной иномарке номерного знака. Немногим позже в тот день эвакуатор заметили на Ириновском проспекте: в автомобиле был сам 30-летний собственник и 24-летний пассажир. Обоих злоумышленников задержали, оба автомобиля поместили на сппецстоянку.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, а полиция выясняет иные эпизоды преступной деятельности задержанных.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД