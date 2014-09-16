Задержан приезжий, ранивший ножом в Выборге повара-соотечественника

В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован.

Полицейскими задержан приезжий, ранивший в Выборге повара-соотечественника. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 декабря в 04:25 поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним с ножным ранением обратился 24-летний гражданин Узбекистана, работающий поваром. В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован.

Установлено, что у дома 4 по улице Ушакова в Выборге у пострадавшего произошел конфликт со своим 21-летним соотечественником. По подозрению в совершении указанного преступления злоумышленник был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.tv