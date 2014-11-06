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В Петербурге задержан подозреваемый, который облил краской плакат с изображением Героя РФ
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан подозреваемый, который облил краской плакат с изображением Героя РФ

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Еще 18 октября в полицию поступило сообщение о том, что между станциями метро "Парк Победы" и "Московская" неизвестный облил краской плакат, посвященный Герою России.

В Московском районе Петербурга задержали подозреваемого, который облил краской плакат с изображением Героя России. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 18 октября в полицию поступило сообщение о том, что между станциями метро "Парк Победы" и "Московская" неизвестный облил краской плакат, посвященный Герою РФ.

По подозрению в совершении указанного преступления  27 октября был задержан 39-летний житель Московского района. Составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

Теги: герой рф, краска, плакат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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