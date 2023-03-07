  1. Главная
Сегодня, 9:59
Транспортные полицейские установили в Петербурге двоих юных зацеперов

Продолжаются поиски третьего нарушителя.

Транспортные полицейские Петербурга установили двоих несовершеннолетних зацеперов. Продолжаются поиски третьего нарушителя, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Правоохранители на просторах интернета обнаружили видео, на котором группа детей осуществляла проезд на движущемся составе пригородной электрички. В результате поймали местных жителей в возрасте 15 и 16 лет, с ними проведена профилактическая беседа. 

В отношении законных представителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, а на 16-летнего петербуржца – по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения. 

Ранее на Piter.TV: на станции Токсово в Ленобласти поймали 17-летнего зацепера из Мурино. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

