Транспортные полицейские установили в Петербурге двоих юных зацеперов

Продолжаются поиски третьего нарушителя.

Транспортные полицейские Петербурга установили двоих несовершеннолетних зацеперов. Продолжаются поиски третьего нарушителя, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители на просторах интернета обнаружили видео, на котором группа детей осуществляла проезд на движущемся составе пригородной электрички. В результате поймали местных жителей в возрасте 15 и 16 лет, с ними проведена профилактическая беседа.

В отношении законных представителей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, а на 16-летнего петербуржца – по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО