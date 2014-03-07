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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 956 человек
Сегодня, 11:07
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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 956 человек

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Количество зарегистрированных смертей за сутки достигло 43.

За последние сутки в России подтвердили 10 253 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 956 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 133.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 379 пациентов. В Петербурге — 43 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц по всей стране 10 322 человек выписали по выздоровлению пациентов. В городе выписаны по выздоровлению 1 411 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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