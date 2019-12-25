Заболеваемость ВИЧ в Петербурге снизилась на 19,5% в 2024 году

В 2024 году в городе не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Петербурге сократилась на 19,5% в 2024 году, сообщил главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции комитета по здравоохранению города Денис Гусев на пресс-конференции в ТАСС.

В прошлом году в Петербурге было выявлено 2172 новых случая заражения ВИЧ, что на 283 случая меньше, чем в 2023 году. Уровень заболеваемости в 2024 году составил 20,6 на 100 тысяч населения, что ниже показателя предыдущего года на 19,5%.

Особенное значение имеет тот факт, что в 2024 году в городе не зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Денис Гусев также поделился информацией о структуре заболевших: мужчины заражаются ВИЧ вдвое чаще, чем женщины. Наиболее подвержены инфекции люди в возрастной группе 40-49 лет (34,6%), далее идут лица в возрасте 30-39 лет (28,9%) и 50-59 лет (17,2%). Основным способом передачи вируса остается половой контакт.

Фото: СПБ Центр СПИД