На 64% увеличилось число экспортеров в секторе МСП Петербурга

Северная столица наладила торговлю с 197 странами мира.

В пресс-службе Смольного сообщают, что участие Северной столицы в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" обеспечило городу приток экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства. За 6 лет их количество увеличилось на 64% и на данный момент составляет более 8 тыс.

Петербург осуществляет торговлю с 197 странами мира, экспортирует товары в 148 стран. Промпредприятия Петербурга обладают мощным потенциалом в части поставок на внешние рынки фармацевтической продукции, медицинского оборудования, радиоэлектроники, энергомашиностроения, пищевой продукции и много другого. Администрация Санкт-Петербурга

В частности, власти города отмечают тенденции на развитие сотрудничества со странами Персидского залива, Юго-Восточной Азии, а также с Индией и Китаем, Африкой и странами СНГ. В настоящий момент прокладываются новые торговые маршруты в страны Латинской Америки.

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