Актриса Юлия Сулес: "На "Джокера" меня муж не пустил"

В преддверии выхода нового сериала с Юлией Сулес на СТС Piter TV поговорил с актрисой о профессии, семье и классическом искусстве.

На СТС выходит комедийный сериал "Корни" — о бизнесмене, который спустя десять лет возвращается в родной город, чтобы снести местный ДК и построить торговый центр. Вы играете руководителя секции народного танца. Есть фотография со съёмок, на которой вы танцуете в народном костюме и кокошнике. Помните этот день?

Да, конечно! Как-то моей Любе пришлось заменить свою подопечную, которая заболела. И танцует она хоть и задорно, но неуклюже и невпопад. Не видела, какой получилась сцена в итоге, но надеюсь, что смешно. А если говорить в общем, то в нашем ДК было очень уютно и приятно сниматься. Мы словно снова вернулись в советское прошлое. Персонажи получились очень трогательными и колоритными: простые, нестоличные люди, но, конечно, со своими интересами и тараканами.

О чём в принципе для вас история?

Это история любви, поиска, возвращения, осознания истинных ценностей. Сейчас молодые люди стремятся к навязанным целям, живут так годами, иногда кто-то и не понимает до конца, ради чего всё. Мы живём в потребительском обществе и подвластны стереотипам: машина, квартира, карьера. Растёт человек, растут потребности. А на самом деле это ли нужно для счастья? И наш сериал о парне из провинции, который выбился в люди, в столице ощутил вкус успеха, но в итоге вернулся к корням, к себе.

Вам понятен главный герой?

Я могу его понять, хотя мне эти качества несвойственны. Я не изменилась, как мне кажется. Он ещё достаточно молодой человек, а молодости свойственно ошибаться. Человек всё время стоит перед выбором, мы совершаем его каждый день, думаем, идти направо или налево.

А у вас какие были искушения?

Серьёзных не было. На мой взгляд, значимость нашей профессии — слишком преувеличена. Я уважаю врачей, учителей, людей, которые отвечают за безопасность. Мне кажется, что эти профессии нужно ценить, говорить о них. В актёрстве я уже много лет и знаю, что артисты часто подхватывают звёздную болезнь: у них появляется ощущение собственной невероятной значимости. А я думаю, что мир не изменится от того, что кто-то прекрасно сыграет Гамлета или Офелию. Но популярность — это часть бизнеса. Нас должны знать и любить зрители, мы должны привлекать внимание.

То есть у вас никогда не было приступов звёздной болезни?

Возможно и меня иногда заносит. Например, когда меня назойливо просят сфотографироваться. В такие минуты могут проскальзывать раздражительные нотки. Хотя понятно, что люди не всегда деликатно себя ведут. Конечно, не хочется излишнего внимания на гастролях, особенно когда не в форме, без макияжа, устала. Ведь поклонникам порой неважно, какой я получусь, главное, сделать фото. Я в принципе не люблю публичность, хотя, наверное, актёр должен быть в центре внимания и с удовольствием говорить о себе.

Почему тогда решили стать актрисой?

Сложно сказать, ведь свой путь мы выбираем в раннем возрасте. Хотелось бы поработать над современным глубоким материалом. То искусство, в котором мы участвуем, стало достаточно развлекательным. А ведь мы можем говорить о серьёзных вещах и этим приносить пользу. Театр в этом смысле может давать актёру и зрителю гораздо больше. Он может стать психологической лабораторией поиска смысла жизни и осознания себя.

Как зритель вы за классическое исполнение пьесы?

Сейчас можно использовать абсолютно новые средства. Что такое классика и чем она хороша? Если мы говорим о Гоголе, Толстом, Достоевском, то почему они прекрасны? Они как раз и поднимали глобальные пласты. И тот же Островский актуален, такое ощущение, что он сейчас это написал. Настолько яркие образы, персонажи, и это не просто система развлечений, водевильчик, где надо сплясать. Что касается изобразительных средств, время идёт вперед, актёры играют достовернее, существуют органичнее, но так же зависимы от материала, от слов, от того, что в них вложено автором. Мы можем испортить хорошее произведение, но из плохого что-то хорошее вытащить очень сложно.

Какая из ваших ролей вам ближе всего?

Все понемножку. Но я совершенно другой человек в жизни, чем на экране, поэтому, наверно, только мои близкие могут сказать, насколько роль меня отображает. Актёрство — это всё равно профессия. Мы играем не себя, но стараемся быть максимально органичными.

Вот вы говорили про классику. А вам удалось увлечь этим дочь?

Пытаюсь объяснить ей, что современный человек, тем более, если он хочет заниматься искусством, должен идти от истоков. Нельзя хватать современность, не зная истории. Раньше в школах преподавали МХК, предмет, который включал всё — историю религии, искусства, живописи, танца. И это всё нужно знать.

Насколько в принципе ваше образование отличается от того, что преподают в школе дочке?

Сейчас появились огромные возможности. С одной стороны, интернет — это огромное искушение и много всего выливается на детей. И невозможно всё проконтролировать, все эти сериалы не по возрасту могут развратить ребёнка. С другой стороны, любую информацию дочь может найти в один клик. Раньше мы сидели в библиотеках, теперь, если даже школа не даёт нужных знаний, человек может заниматься сам.

А если говорить о бытовых вещах, дочь помогает накрывать на стол?

К сожалению, готовить она не умеет, избаловали её. С первого класса приходит домой в семь часов вечера, а ещё же есть домашние и дополнительные задания — некогда. Но всё-таки надо борщ научить варить. Как без этого в жизнь выпускать? (улыбается)

Как вы с супругом делите роли в семье: кто добрый "полицейский", а кто злой?

Даже не знаю, но, кажется, супруг злой (смеётся). Как-то он уезжал в командировку на неделю, и за это время мы проспали школу три раза. Тогда я поняла, что мы совершенно безответственные и нам без него никак. Я в этом смысле добрый полицейский, это у меня вид только грозный. А муж старается следить за порядком и отвечает за системность.

В выходной все вместе можете пойти в театр, кино или вы домоседы?

Мы и домоседы, и киноманы. Но современное кино смотрю очень выборочно. На "Джокера" меня муж не пустил, сказал, что с моей тонкой душевной организацией лучше не смотреть, чтобы потом неделю не болеть.

А были фильмы, после которых вы очень долго отходили?

Да, например картины Алексея Балабанова. Но он для меня большой художник, и хоть через боль, но его смотреть надо. Муж знает меня и понимает, что может мне доставить радость, а что травмировать. Смотреть нужно не всё, что выходит, даже несмотря на общественный резонанс.



Фото: СТС