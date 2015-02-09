Комстрой Петербурга принял участие в V Форуме работающей молодёжи

Основная задача форума — помочь новому поколению профессионалов раскрыть свой потенциал.

В Санкт-Петербурге, в стенах Президентской библиотеки, состоялся пятый, юбилейный Форум работающей молодежи. Мероприятие собрало более 350 активных молодых специалистов не только из Северной столицы, но и из других регионов страны. Одним из участников события стал городской Комитет по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Основная задача форума — помочь новому поколению профессионалов раскрыть свой потенциал. Это касается как карьерного роста, так и личностного развития. Лучшим инструментом для этого организаторы считают живое общение и свободный обмен знаниями между коллегами из разных сфер.

Участник Дмитрий Бурьянов на собственном примере показал, как увлечение может повлиять на рабочую атмосферу. Он активно занимается спортом, участвует в марафонах и гонках с препятствиями. Будучи членом совета молодежи, Дмитрий продвигал идею спортивного досуга среди коллег. Сначала его инициативу встретили с недоверием, многие считали такие проекты несерьезными на фоне рабочих задач. Однако со временем сотрудники увидели реальную пользу. Совместные тренировки не только укрепили здоровье, но и сплотили коллектив, научили лучше взаимодействовать в команде, что в итоге положительно сказалось и на достижении профессиональных целей.

Другой участник, Екатерина Хвостик, поделилась, что пришла на форум с уверенностью в его качестве. Она уже была знакома с работой Комитета по молодежной политике и высоко оценивала его предыдущие мероприятия. Девушка была уверена, что форум станет полезной площадкой для установления деловых контактов и неформального общения с единомышленниками.

Программа события была насыщенной и разнообразной. Для гостей организовали девять специальных направлений, каждое из которых отвечало конкретным интересам. Молодые люди могли выбрать треки, посвященные построению карьеры, саморазвитию, современным технологиям или творческому началу.

Видео: портал "Строительный Петербург"