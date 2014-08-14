Над "Лахта Центром" засняли одно из ярчайших созвездий зимы

Астрономы приглашают наблюдать рождение звезд в туманностях Ориона и Розетке, которые видны в любительские телескопы.

С наступлением зимнего сезона у жителей Северной столицы открывается уникальный вид на далекие и живописные области нашей Галактики. В отличие от весенне-летнего периода, когда хорошо виден центр Млечного Пути, сейчас Земля повернута к его внешним окраинам, где активно формируются новые звезды, а гигантские облака газа и пыли подсвечиваются их излучением. Видео, снятое астрофотографом Катей Стрельниковой, опубликовал "Лахта Центр".

Главным украшением зимнего неба становится ярчайшее созвездие Ориона, через которое протянулось масштабное Облако Ориона. Именно здесь можно найти одни из самых фотогеничных и доступных для наблюдения объектов. В районе пояса Ориона расположены темная туманность Конская Голова и туманность Пламя, а чуть севернее — компактная отражательная туманность M78. Однако жемчужиной региона считается Большая туманность Ориона (M42) в "мече" охотника. Её можно разглядеть даже в обычный бинокль, а на фотографиях она предстает во всём великолепии цветов и структур.

Это идеальная цель даже для новичка: её можно рассматривать в бинокль, а на фотографиях прекрасно проявляются цвет и структура. Катя Стрельникова, отмечает астрофотограф

Рядом с Орионом, в малозаметном созвездии Единорога, скрывается еще один шедевр — туманность Розетка. Это огромное кольцеобразное облако с молодым звездным скоплением в центре, напоминающее на снимках небесный цветок. Для наблюдения этих "зимних сокровищ" Млечного Пути астрономы-любители советуют выбирать ясные ночи вдали от городской засветки и вооружиться хотя бы простым телескопом или фотоаппаратом с длительной выдержкой.

Видео: Telegram / "Lakhta Center / Лахта Центр" (Катя Стрельникова)