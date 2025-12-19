Петербуржцы взыскали почти 1 млн рублей с турецкой авиакомпании за отказ в посадке на борт

В указанный день отправления пассажиры своевременно прибыли в аэропорт, выполнив процедуру регистрации и получив электронные посадочные талоны с распределенными местами.

Московский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение иска, поданного группой граждан против иностранной авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS, связанный с защитой прав потребителей.

Информацию о судебном процессе предоставил Объединённый пресс-центр судебных учреждений Петербурга. Иск был подан гражданами Александрой Долгих, Екатериной и Александром Слесаревыми. Они пояснили, что 10 октября 2024 года приобрели авиабилеты на троих пассажиров по маршруту Даламан—Стамбул—Санкт-Петербург с вылетом 29 октября. Ответственность за перевозку несла авиакомпания Pegasus Hava Tasimaciligi AS, стоимость купленных билетов составила более 101 тысячи рублей.

В указанный день отправления пассажиры своевременно прибыли в аэропорт, выполнив процедуру регистрации и получив электронные посадочные талоны с распределенными местами. Однако на стойке регистрации сотрудникам пришлось сообщить клиентам неприятную новость: их бронь была неожиданно аннулирована. Несмотря на отправившийся рейс, туристы не смогли подняться на борт самолета и осуществить путешествие.

Впоследствии выяснилось, что основанием для отмены бронирования стало подозрение авиакомпании в мошенничестве при приобретении услуг по переводу дополнительного багажа.

Изучив представленные аргументы сторон, суд постановил, что оснований для отмены бронирования и ограничения прав пассажиров не имеется. Авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS предписано выплатить компенсацию истцам в общем размере 937 468 рублей 52 копеек.

Фото: Piter.TV