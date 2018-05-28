Вячеслав Бутусов и его группа "Орден Славы" выпустит новый альбом "Аллилуйя" этой осенью

Советский и российский рок-музыкант, лидер и вокалист групп "Наутилус Помпилиус", "Ю-Питер", "Орден Славы" Вячеслав Бутусов отмечает 15 октября свое 58-летие. Piter.TV узнал у представителя артиста Николая Свириденко, когда фанаты смогут услышать новый альбом.

Группа "Орден Славы" сейчас записывает новый альбом под названием "Аллилуйя". Осуществить релиз коллектив намерен при помощи фанатов, посредством сбора на краудфандинговой платформе "Планета.ру". Цель – собрать три миллиона рублей, на данный момент собрано 18% (545 100 рублей). Проект, который завершится через 58 дней, уже поддержали 274 раза.

Альбом увидит свет в цифровом виде еще до окончания проекта, будут и различные эксклюзивные активности, связанные с цифровым релизом. Николай Свириденко

По словам Николая Свириденко, альбом выйдет уже этой осенью. Концерты с альбомом "Аллилуйя" пройдут в следующем году. Что касается выступления в Петербурге, то это произойдет осенью 2020 года.

Свой первый альбом "Переезд" (записан в Свердловске осенью 1982 и летом 1983 года) Вячеслав Бутусов записал чуть ли не как демо-кассету. В 1985 году вышел профессионально смонтированный и аранжированный альбом "Невидимка". Через год группа "Наутилус Помпилиус" в составе Бутусова, Умецкого и присоединившегося к ним Ильи Кормильцева выпустила диск, который мгновенно сделал музыкантов популярными в масштабах СССР. Это был альбом "Разлука". В 1993 году вышел альбом "Чужая земля", песня из которого – "Прогулки по воде" – стала народным хитом. Группа "Наутилус Помпилиус" просуществовала 15 лет, при этом состав регулярно менялся. Группа перебралась в Ленинград, где начался новый период в творческой биографии музыкантов. Коллектив выпустил 12 студийных альбомов, не считая нескольких концертных записей. Первым записанным в Северной столице альбомом группы стал диск "Крылья". Сейчас на официальном сайте Вячеслава Бутусова представлены 32 альбома 1987-2017 гг., которые были записаны в составе групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" (рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2001 году Вячеславом Бутусовым и Георгием Каспаряном).

В этом году Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России.

Фото: butusov.ru