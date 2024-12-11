В январе 2025 года в Петербурге достроили 172 жилых дома

Также в январе в Северной столице сдано 9 объектов общегражданского назначения.

В Петербурге в январе 2025 года ввели в эксплуатацию 172 жилых дома на 448 168,50 кв. метров жилой площади. На долю многоквартирных домов (МКД) пришлось 419 571,50 кв. метров. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) добавило 28 597,00 кв. метров. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Лидеры по вводу жилья в январе 2025 года:

– Красногвардейский район – 10 домов, 3 694 квартиры, 107 017,30 кв.метров.

– Невский район – 2 дома, 2 168 квартиры, 85 060,00 кв. метров.

– Приморский район – 3 дома, 1 024 квартир, 65 035,60 кв. метров.

Также в январе в Северной столице сдано 9 объектов общегражданского назначения. Среди них: амбулаторно-поликлиническое учреждение в Пушкинском районе, складской комплекс в Красносельском районе, гостиничный комплекс в Центральном районе и многоэтажный гараж в Невском районе.

Фото и инфографика: портал "Строительный Петербург"