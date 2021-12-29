Эксперты рассказали о трендах в строительстве жилья в Петербурге в 2021 году

Почти половина новостроек находится за пределами КАД.

В Петербурге в 2021 году в 1,5 раза построили больше жилья, чем в 2020 году. К такому выводу пришли аналитики Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) .

В общей сложности было выведено 4,9 млн кв. метров. Такой показатель находится на уровне строительства 2018-го года, уровень считается пиковым.

Руководитель Консалтингового центра Ольга Трошева рассказала, что половина новых домов находится за пределами КАД. Основные локации: Пулковское-Волхонское, Ручьи, Бугры, Мурино, Янино, Новосаратовка, Колпино. Отмечается, что никогда прежде не было такого активного строительства за кольцевой.

Больше всего новых домов (26%) было возведено во Всеволожском районе. Он в 3 раза обгоняет популярные городские районы — Красносельский, Красногвардейский, Приморский, Выборгский.

73% выведенного на рынок предложения – это жилье сегмента "комфорт". Также вдвое увеличилось количество девелоперов, которые предлагают дозаказ меблировки квартиры. Мы видим, что продолжают улучшаться стандарты благоустройства, качество отделки, застройщики расширяют ассортимент планировочных решений. Ольга Трошева.

Доля малоэтажного многоквартиного строительства составила 12%, тогда как ранее держалась на уровне 5-8%. В основном оно ведется в направлениях Пулковское-Волхонское, Ново-Сергиево.

Фото: Piter.TV