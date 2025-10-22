Губернатор Петербурга встретился с участником программы "Время героев" Александром Верюжским

Программа направлена на интеграцию ветеранов специальных операций в мирную жизнь и предоставление возможностей для дальнейшего карьерного роста.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с участником федеральной программы "Время героев" Александром Верюжским. В июле градоначальник его наставником, и вот уже несколько месяцев Верюжский проходит стажировку в Администрации Петербурга.

Впереди у Александра второй этап стажировки, который займёт четыре месяца. Он получит практические знания и опыт в управлении администраций Красногвардейского района, познакомившись с работой нескольких комитетов, таких как молодежная политика, экономика, инвестиции и финансы.

Программа направлена на интеграцию ветеранов специальных операций в мирную жизнь и предоставление возможностей для дальнейшего карьерного роста. Наряду с федеральной программой, в нашем городе реализуется собственный проект "Время героев Санкт-Петербурга", ориентированный на содействие бывшим военнослужащим в получении гражданских навыков и профессиональному развитию.

Ранее мы сообщили о том, что финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали проходить стажировку в структурах исполнительной власти.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов