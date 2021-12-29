Мать обнаружила после массажа во Всеволожске, что у ее годовалого ребенка сломана нога

Массажистка пояснила, что мать дергала ребенка за ноги, а о переломе узнала сегодня.

Накануне в полицию обратилась 39-летняя жительница Всеволожска и сообщила, что после массажа заметила у ребенка перелом ноги. Об этом стало известно Piter.tv.

В ходе проверки массажистка детской поликлиники объяснила, что утром 12 числа по назначению врача к ней пришли на массаж годовалый ребенок и ее мать. Специалист делала упражнения с девочкой, мама дергала ребенка за ножки, а массажист держала за ручки – девочка приседала и вставала. Когда девочка в очередной раз присела, специалист услышала щелчок в коленном суставе, осмотрев ребенка, не заметила повреждений. Она пояснила, что приседания делали после массажа.

Врачи диагностировали закрытый перелом верхней трети левой большеберцовой кости без смещения. Девочка находится в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.tv