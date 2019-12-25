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ЦПКиО им. Кирова 10 и 11 августа будет работать в особом режиме
Сегодня, 10:26
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ЦПКиО им. Кирова 10 и 11 августа будет работать в особом режиме

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На Елагином острове пройдет фестиваль "Пикник Афиши".

На Елагином острове продолжается активная подготовка к музыкальному фестивалю "Пикник Афиши". В связи с этим вводятся граничения режима работы Парка 10 и 11 августа. Об этом сообщили в tg-канале ЦПКиО им. Кирова. 

Восточная часть Парка будет открыта только для гостей мероприятия. Остальная часть острова остается открытой для прогулок. Выставочные залы закроют для посещения.

Учитывайте это, пожалуйста, при планировании прогулки.

Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Ранее мы писали, что велодорожку из синего асфальта проложили на набережной Большой Невки.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова

Теги: фестиваль пикник афиши, цпкио имени кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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