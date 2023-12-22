В Городском центре медицинской профилактики рассказали, что инфаркт случается у курящих намного чаще

По словам медиков, за 10 лет курильщик тратит на сигареты сумму, которой хватило бы на покупку премиального автомобиля.

В Городском центре медицинской профилактики рассказали о вреде курения. По словам специалистов, курильщик тратит почти пять минут жизни на то, чтобы выкурить одну сигарету. Те, кто привязался к курению в подростковом возрасте, в зрелости столкнуться с болезнями, способными привести к смерти. Об этом сообщили в tg-канале ГЦМП.

В мире каждые сутки выкуривается миллиарды сигарет. И это не считая электронных девайсов и вейпов. Объём дыма, который производят курильщики, трудно посчитать и представить. Пресс-служба ГЦМП

Врачи отмечают, что каждые четыре секунды от болезней, которые спровоцировало курение, умирает минимум один курильщик. Кроме того, курящие люди в 6–7 раз чаще страдают хроническим бронхитом. У них намного чаще случае инфаркт.

Вредная привычка обходится дорого. Страдает не только здоровье. За десять лет курильщик тратит на сигареты сумму, которой хватило бы на покупку премиального авто. Кроме того, часто тлеющий окурок становится причиной пожара в доме.

Бросайте курить. Не ради себя, ради близких. Пресс-служба ГЦМП

Ранее мы писали, что в квартире на Колпинском шоссе во время пожара погибла женщина.

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