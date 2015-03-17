Врачи провели экстренное кесарево молодой петербурженке с судорожным приступом

Кроха, весом 2484 граммов родилась на 5 недель раньше срока.

Бригада врачей Городского Перинатального Центра №1 совместно с врачами Александровской больницы провела операцию экстренного кесарева сечения молодой петербурженке, госпитализированной в тяжелом состоянии из-за приступа судорог. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.



С вечера воскресенья будущая мама жаловалась мужу на сильную головную боль, а утром у неё случился судорожный приступ. На скорой ее доставили в Александровскую больницу, после осмотра невролога и получения анализов ей был выставлен диагноз "эклампсия". Это очень опасное состояние, при котором появляется прямая угроза жизни матери и ребёнка. Единственная возможность их спасти – экстренное родоразрешение.



После сообщения о тяжёлой пациентке в Александровскую больницу направилась бригада Акушерского дистанционного консультативного центра (АДКЦ).



В 10:45 раздался первый крик новорожденной малышки. Ей сразу же была оказана вся необходимая помощь, девочке помогли сделать первый вдох, ее согрели и осмотрели неонатологи Первого Перинатального Центра. Кроха, весом 2484 граммов родилась на 5 недель раньше срока. Малышка была передана врачам выездной реанимационно-консультативной неонатологической бригады, и доставлена в Детскую Городскую Больницу №17 для дальнейшего наблюдения и выхаживания.



Благодаря быстрому приезду врачей АДКЦ, четкой координации действий всех бригад и слаженной работе всех врачей, сейчас маленькая петербурженка и ее мама чувствуют себя хорошо, но пока остаются под наблюдением врачей.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга