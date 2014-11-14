На Автовской ТЭЦ начали растопку котлов для возвращения отопления в квартиры петербуржцев

Вследствие пожара на кабельном оборудовании накануне произошло аварийное отключение энергоснабжения, из-за которого пять районов города испытывали дефицит тепла.

Пресс-служба ПАО "ТГК-1" проинформировала, что на Автовской ТЭЦ приступили к запуску водогрейных котлов для восстановления подачи отопления жителям Петербурга после ЧП, произошедшего ночью 29 января.

В настоящий момент станция увеличивает температуру горячей воды, обеспечивая возвращение тепла в жилые здания. Вследствие пожара на кабельном оборудовании накануне произошло аварийное отключение энергоснабжения, из-за которого пять районов города — Кировский, Красносельский, Московский, Адмиралтейский и Фрунзенский — испытывали дефицит тепла.

Помимо проблем с отоплением, некоторое время были зафиксированы перебои с электричеством в Кировском и Московском районах. Представители компании пояснили, что в 2:37 29 января на площадке Автовской ТЭЦ зафиксировано задымление кабельного оборудования, вследствие чего сработали защитные механизмы, автоматически остановившие часть генераторов.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара на ТЭЦ в Московском районе Петербуга погасли БЦ и ТЦ.

Фото: Pxhere