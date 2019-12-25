Дома на юге Петербурга обесточило из-за ЧП на Автовской ТЭЦ

Специалисты ведут работу по восстановлению энергоснабжения.

Из-за неисправности на Автовской ТЭЦ в Кировском районе Петербурга возникли перебои с подачей электроэнергии, сообщает пресс-служба компании ТГК-1.

Специалисты ведут работу по восстановлению энергоснабжения, одновременно электричество подается по резервному плану, а отопление функционирует ограниченно.

В понедельник, 29 декабря, около 2:37 на кабельных линиях Автовской ТЭЦ зафиксировано задымление. Вследствие срабатывания автоматических защитных устройств часть генераторов станции прекратила свою работу. Причины ЧП уточняются специалистами предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге привели в порядок 120 километров сетей водоснабжения и водоотведения. В течение года проводили техническое обслуживание водопроводных сетей, а обслуживание канализационных сетей предусматривало наружный и внутренний осмотр сети, промывку, очистку колодцев, замену люкового оборудования и крышек. Велись работы и по теледиагностике и промывке канализационных сетей для уменьшения количества засоров.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)