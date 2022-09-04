На крыше дома Бажанова и Чувалдиной в центре Петербурга восстановлен облик котельной

Котельная изначально входила в систему отопления дома, которая в начале XX века считалась одной из самых современных в России.

Пресс-служба КГИОП Петербурга объявила о завершении восстановления внешнего облика старинной котельной, расположенной на крыше дома Бажанова и Чувалдиной по адресу улица Марата, 72.

Котельная изначально входила в систему отопления дома, которая в начале XX века считалась одной из самых современных в России. В настоящее время объект не используется по назначению.

Специалисты сумели сохранить все сохранившиеся элементы ковочного декора и медные украшения балкона, что дало возможность воссоздать аутентичную картину исторического фасада. Завершение полного восстановительного процесса запланировано на 2026 год.

Фото: КГИОП Петербурга