Петербургский "Водоканал" подготовил город к осадкам

Если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

В Петербурге 31 июля дождливо, в среднем может выпасть до 4 миллиметров осадков, а местами – до 10 миллиметров. Северную столицу подготовили к погодным условиям специалисты "Водоканала".

Система водоотведения предприятия находится в исправном состоянии, при выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме.

В случае выпадения сверхрасчетных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки.

Если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

Фото: Piter.TV