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Петербургский "Водоканал" подготовил город к осадкам
Сегодня, 14:58
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Петербургский "Водоканал" подготовил город к осадкам

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Если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.

В Петербурге 31 июля дождливо, в среднем может выпасть до 4 миллиметров осадков, а местами – до 10 миллиметров. Северную столицу подготовили к погодным условиям специалисты "Водоканала". 

Система водоотведения предприятия находится в исправном состоянии, при выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме. 

В случае выпадения сверхрасчетных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки. 

Если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоканал, дожди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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