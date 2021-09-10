Петербургский "Водоканал" подготовил город к осадкам

В Петербурге 31 июля дождливо, в среднем может выпасть до 4 миллиметров осадков, а местами – до 10 миллиметров. Северную столицу подготовили к погодным условиям специалисты "Водоканала".
Система водоотведения предприятия находится в исправном состоянии, при выпадении нормативного количества осадков канализация примет всю воду в полном объеме.
В случае выпадения сверхрасчетных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети, и тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения.
Пресс-служба "Водоканала"
Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки.
Если скопления сохраняются длительное время, сообщите об этом по телефонам: 004 и 576-14-83.
Фото: Piter.TV
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