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Водители громко слушали музыку на Дворцовой площади. Их задержали за нарушение общественного порядка
Сегодня, 9:11
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Водители громко слушали музыку на Дворцовой площади. Их задержали за нарушение общественного порядка

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Петербуржцы собрались на машинах в седьмом часу вечера.

Полиция задержала 6 человек за громкое прослушивания музыки на Дворцовой площади вечером 26 декабря. Музыка доносилась из автомобилей, узнал Piter.TV.

На шум обратили внимание в ходе патрулирования территории. Граждане находились в автомобилях у Александровской колонны. Задержанным от 23 до 31 года, среди них пять мужчин и одна женщина. 

В отношении подозреваемых составили протокол за организацию одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. 

Ранее Piter.TV показывал, как в центре города прошел забег Дедов Морозов. 

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовая площадь, нарушение порядка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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