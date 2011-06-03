В Петербурге задержали очередного дрифтера

В отношении молодого человека вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают борьбу с дрифтерами. Работа направлена на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

В ходе мониторинга записей с камер уличного наблюдения внимание полиции привлекла запись ночных "покатушек" на парковке одного из торговых центров. Одним из участников опасного заезда оказался 19-летний местный житель, он искренне раскаялся в содеянном. Транспортное средство нарушителя помещено на специализированную стоянку для проведения экспертизы и установления подлинности VIN-номера. В отношении молодого человека вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти