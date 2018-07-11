В 2022 году клиенты Сбера на Северо-Западе положили на вклады в три раза больше денежных средств, чем годом ранее

Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в три раза).

С января по ноябрь 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады в Сбере общим объемом более 1,9 трлн рублей. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост в три раза).

Средняя сумма вклада выросла на 180 тысяч рублей в СЗФО (до 660 тысячи рублей) и почти на 220 тысяч – в Северной столице (до 830 тысячи рублей). Количество вкладов, открытых в указанный период, по сравнению с 11 месяцами прошлого года выросло в среднем в два раза.

При этом через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – оформлено 60% вкладов. Ещё выше этот показатель в Петербурге – 67%. Также в тройку онлайн-лидеров попали Мурманская область (66%) и Республика Коми (60%).

В Сбербанке сегодня предоставлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Кроме этого, к Новому году Сбер приготовил предложение по вкладам для зарплатных клиентов и участников программы "Персональный зарплатный проект", которое позволяет получать дополнительный доход на комфортных условиях. Специальный вклад для тех, кто получает зарплату на карты Сбера, отличается от стандартных условий более низкой суммой открытия — 30 тысяч рублей, доступным коротким сроком вклада – 3 месяца, а также повышенными ставками на сроках 6 и 14 месяцев. Если открыть вклад на три года, ставка по нему будет максимальной – вплоть до 9,5% годовых.

Подробнее – на сайте банка.

Фото: Piter.tv