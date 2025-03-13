На выставке в мемориальном кабинете Жореса Алферова покажут процесс выращивания кристаллов

Лаборатория Алферова сейчас работает над созданием кристалла из нитрида галлия на основе кремния.

В скором времени в мемориальном кабинете нобелевского лауреата Жореса Алферова откроется обновленная выставка. Как пишет "Петербургский дневник", университет, созданный в 2002 году, был спроектирован самим ученым, и его дизайн отличается креативностью: например, крыша поддерживается опорой, выполненной в форме огромного карандаша.

Университет активно участвует в грантовых программах и успешно завоевывает стипендии. "Петербургский дневник" посетил лаборатории вуза и наблюдал процесс выращивания кристаллов. Нобелевская премия Жореса Алферова дала мощный толчок развитию полупроводниковой технологии и проложила путь другим будущим лауреатам, таким как Алексей Екимов, получивший Нобелевскую премию по химии в 2023 году за открытие и синтез квантовых точек, а также трое японских ученых — Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура, получившие награду за создание синих светодиодов, которые используются в современных энергосберегающих лампах. Важно отметить, что большая часть научных открытий Алексея Екимова была сделана в Физико-техническом институте имени Иоффе на факультете Алферова, — рассказывает Константин Котляр, ответственный секретарь приемной комиссии и научный сотрудник лаборатории эпитаксиальных технологий и лаборатории биоэлектроники.

Основной вклад Жореса Алферова заключался в разработке методов подбора материалов, которые идеально сочетаются друг с другом, создавая высококачественный полупроводниковый кристалл. Хотя лазеры существовали и раньше, они работали только при низких температурах, близких к температуре жидкого азота. Алферову удалось создать лазер, функционирующий при обычных комнатных условиях. Суть его открытия заключалась в выращивании трех слоев кристаллов, состоящих из алюминия, галлия и мышьяка, которые образуют идеальную структуру полупроводника. Сегодня основной материал для полупроводников — это кремний, поскольку он доступен и удобен в использовании.

Лаборатория Алферова сейчас работает над созданием кристалла из нитрида галлия на основе кремния. Этот новый транзистор найдет применение в системах "умного города" и других областях, где используется связь стандартов 5G и в будущем — 6G.

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Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"