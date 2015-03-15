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Петербуржцев приглашают 21 мая на выставку ретро-транспорта
Сегодня, 15:19
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Петербуржцев приглашают 21 мая на выставку ретро-транспорта

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На Инженерной улице жители смогут рассмотреть раритет.

В рамках фестиваля SpbTransportFest в центре Петербурга сегодня, 21 мая, до 18 часов горожане могут увидеть ретро-транспорт. На центральных улицах города проходит парад. Об этом сообщили в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха".

Петербуржцы увидят 319 интересных автобусов, троллейбусов и машин. Впереди колонны - автобус ЗИС-155 1957 года, новый флагман коллекции "Пассажиравтотранса".

На Инженерной улице жители смогут рассмотреть раритетный транспорт внимательно, горожане даже смогут стать его "пассажирами": в некоторые автомобили разрешат сесть. 

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове сегодня стартует фестиваль тюльпанов.

Фото: Телеграм /  Начальник транспортного цеха

Теги: spbtransportfest, выставка, культура, пассажиравтотранс, ретро-транспорт, транспорт, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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