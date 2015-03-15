Петербуржцев приглашают 21 мая на выставку ретро-транспорта

В рамках фестиваля SpbTransportFest в центре Петербурга сегодня, 21 мая, до 18 часов горожане могут увидеть ретро-транспорт. На центральных улицах города проходит парад. Об этом сообщили в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха".
Петербуржцы увидят 319 интересных автобусов, троллейбусов и машин. Впереди колонны - автобус ЗИС-155 1957 года, новый флагман коллекции "Пассажиравтотранса".
На Инженерной улице жители смогут рассмотреть раритетный транспорт внимательно, горожане даже смогут стать его "пассажирами": в некоторые автомобили разрешат сесть.
Ранее на Piter.tv: на Елагином острове сегодня стартует фестиваль тюльпанов.
Фото: Телеграм / Начальник транспортного цеха
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все