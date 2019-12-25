В Петербурге состоится масштабная выставка "Разреши мне быть ребенком"

Можно ли вернуться в детство, окунуться в его беззаботность, поверить в чудо? Можно.

В галерее "Мастер-класс" с 12 декабря по 10 января состоится масштабная выставка, посвященная детству "Разреши мне быть ребенком". Организаторы проекта – творческая команда SOLTANOVA PROJECT собрала десятки разноплановых фоторабот со всей страны, чтобы каждый зритель смог остановить время и хоть на миг "возвратиться" в свое счастливое детство.

Более ста лучших авторов семейной фотографии со всей страны соберутся, чтобы напомнить о самом важном периоде в жизни человека – детстве. Через призму времени они расскажут зрителям о том, как важно иметь счастливое детство, как важно сохранить "взгляд ребенка" на всю жизнь, по-настоящему любить и быть преданным, радоваться мелочам, не бояться "упасть и снова подняться", идти навстречу неизвестному с открытым сердцем и горящими глазами.

Выставка сформирована из двух блоков – детство и "внутренний ребенок". В первом блоке экспозиция погрузит зрителей в мир детства. Фотографии затронут все периоды взросление ребенка.

Второй блок "внутренний ребенок" расскажет уже о повзрослевших детях. Поведает о том, как важно иногда позволять себе быть ребенком.

По окончании выставки экспозиция переедет в Галерейное пространство "Речка" территории развития "Гранд Каньон" с 13 февраля по 7 марта.

В апреле в Петербурге в Белом зале Капеллы проходила международная фотовыставка "Мой гений, мой ангел, мой друг". Фотопроект "Мой гений, мой ангел, мой друг" посвящён материнству во всех его проявлениях: от беременности до старения мамы, когда она уже превращается в бабушку.

Фото: творческая команда SOLTANOVA PROJECT