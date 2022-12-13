В музее "Царскосельская коллекция" коллекция открылась выставка Александра Манусова

В коллекцию вошли более 90 работ художника.

В Пушкине открылась выставка работ Александра Манусова. Картины художника можно увидеть в музее "Царскосельская коллекция" на Магазейной улице. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В коллекцию вошли более 90 работ художника. Здесь можно найти графику и акварель. Картины художника сочетают эксперимент и освоение приемов предшественников.

В четверг, 4 мая, в каминном зале музея состоялся круглый стол, на котором обсуждались особенности творчества художника. Петербуржцы и туристы могут увидеть работы автора до 14 мая.

Ранее на Piter.tv: ко Дню Победы на Дворцовой площади 9 мая состоится праздничный концерт.

Фото: ВКонтакте / Царскосельская коллекция