На площади Победы откроется выставка о жизни Ленинграда в период Великой Отечественной войны

Посетители смогут больше узнать о жизни, которая продолжала идти в городе.

В Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы откроется выставка с фотографиями и документами о жизни осажденного в период войны Ленинграда. Они являются собственностью коллекционера Владимира Елкина.

Выставка начнет работу 22 июня, в День начала Великой Отечественной войны. На ней будут представлены более десятка рукописных и печатных экспонатов, которые покажут бытовую и художественную сторону жизни города, а также его активную издательскую деятельность.

Переживания ленинградцев, их чувства и чаяния отразились в личных письмах, в изданных в блокаду почтовых открытках, хранящих образы осажденного города, в подлинных документах военного времени. Музей истории Петербурга.

Вход на экспозицию будет свободным. Выставка будет работать до 30 августа 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что днем 22 июня в Петербурге пройдет минута молчания.

Фото: Государственный музей истории Петербурга