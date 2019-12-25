Днем 22 июня в Петербурге пройдет минута молчания

По информации пресс-служба Смольного, на 1 минуту остановится движение общественного транспорта.

Минута молчания 22 июня, в День начала Великой Отечественной войны в 1941 году, пройдет в 12:15 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В эту минуту в стране прервется вещание телеэфиров и радиоэфиров, кабельных каналов, прекратят работу кассы в торговых центрах, остановится общественный транспорт.

Предлагаем склонить головы и вспомнить родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. Комитет по молодежной политике.

Акция "Минута молчания" будет всероссийской.

Фото: сайт администрации Петербурга