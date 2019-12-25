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В Петербурге за вчерашний день снежный покров увеличился на 2-4 см
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за вчерашний день снежный покров увеличился на 2-4 см

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Высота снега в города 7-9 см.

В среду, 7 декабря, в Петербурге большую часть дня будет идти снег, температура останется в районе -4..-5 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. 

По данным метеостанций, в Санкт-Петербурге за вчерашний день снежный покров увеличился на 2-4 см (высота снега 7-9 см). А в Сосново (Приозерский район Ленобласти) снежный покров увеличился сразу на 9 см и достиг 18 см.

Снег все прибывает и прибывает, так что в Санкт-Петербурге становится все красивее и красивее. Труднее стало переходить дороги, но эта проблема вечный попутчик нашей зимы.

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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