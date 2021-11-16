  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На подготовку детей к школе многодетные семьи Ленобласти будут получать по 7,5 тыс. рублей
Сегодня, 14:51
210
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На подготовку детей к школе многодетные семьи Ленобласти будут получать по 7,5 тыс. рублей

0 0

Ранее размер пособия составлял 4,5 тыс. рублей.

В Ленобласти увеличили до 7,5 тыс. рублей ежегодную региональную выплату на школьную форму и канцелярию для многодетных семей. Ранее размер пособия составлял 4,5 тыс. рублей. 

Мы понимаем, что сборы нескольких детей в школу – это особая статья расходов для родителей. Мы не только увеличили сумму выплаты, но и максимально упростили процедуру: всем, кто уже получил выплату в этом году, доплата поступит автоматически в размере 2936 рублей на каждого ребенка. 

Александр Кялин, вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам 

Выплату предоставляют раз в год на каждого ребенка до 18 лет. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге дети участников СВО получат выплаты к Новому году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии