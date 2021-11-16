На подготовку детей к школе многодетные семьи Ленобласти будут получать по 7,5 тыс. рублей

Ранее размер пособия составлял 4,5 тыс. рублей.

В Ленобласти увеличили до 7,5 тыс. рублей ежегодную региональную выплату на школьную форму и канцелярию для многодетных семей. Ранее размер пособия составлял 4,5 тыс. рублей.

Мы понимаем, что сборы нескольких детей в школу – это особая статья расходов для родителей. Мы не только увеличили сумму выплаты, но и максимально упростили процедуру: всем, кто уже получил выплату в этом году, доплата поступит автоматически в размере 2936 рублей на каждого ребенка. Александр Кялин, вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам

Выплату предоставляют раз в год на каждого ребенка до 18 лет.

Фото: Piter.TV