Петербуржцам показали, как идёт стройка школы на улице Добровольцев

Общая готовность объекта составляет 58%.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство новой школы на 550 мест. Образовательное учреждение возводят на улице Добровольцев, 8 в рамках Адресной инвестиционной программы на 2025-2027 годы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента, возведению монолитного каркаса, стен и перегородок. Также завершен монтаж металлоконструкций и прокладка электрокабелей.

Сейчас специалисты занимаются установкой инженерных сетей, монтажом фасада и кровли, а также установкой окон и витражных конструкций. Параллельно ведется внутренняя отделка помещений.

Общая готовность объекта составляет 58%. На площадке работают 79 специалистов, задействовано три единицы строительной техники.

Видео: портал "Строительный Петербург"