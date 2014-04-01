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Вчера, 17:26
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Петербуржцам показали, как идёт стройка школы на улице Добровольцев

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Общая готовность объекта составляет 58%.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга продолжается строительство новой школы на 550 мест. Образовательное учреждение возводят на улице Добровольцев, 8 в рамках Адресной инвестиционной программы на 2025-2027 годы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

На сегодняшний день завершены работы по устройству фундамента, возведению монолитного каркаса, стен и перегородок. Также завершен монтаж металлоконструкций и прокладка электрокабелей.

Сейчас специалисты занимаются установкой инженерных сетей, монтажом фасада и кровли, а также установкой окон и витражных конструкций. Параллельно ведется внутренняя отделка помещений.

Общая готовность объекта составляет 58%. На площадке работают 79 специалистов, задействовано три единицы строительной техники.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: улица добровольцев, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео, Репортажи,

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