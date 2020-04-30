Над Петербургом пролетели военные самолеты и вертолеты

В этом году все праздничные мероприятия, включая парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее.

Петербуржцы сняли на видео репетицию авиапарада Победы. Кадры, снятые их квартиры окна на проспекте Мечникова, имеются в распоряжении Piter.TV.

В этом году все праздничные мероприятия, включая парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее, когда улучшится ситуация с пандемией COVID-19 в России. Однако, в некоторых городах РФ, в том числе в Петербурге, пройдет авиапарад с участием вертолетов и самолетов. Это истребители Су-35°С и Су-30°СМ, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, ударные Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник",

Также в Петербурге 9 мая прогремит салют в честь Дня Победы.

Видео: Piter.TV