Появилось видео с падением ребёнка с детской площадки в Шушарах

В деле разбираются следователи и прокуратура.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства травмирования малолетнего на детской площадке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 20 мая 9-летний ребенок в процессе игры со сверстниками на детской площадке, расположенной во дворе одного из домов в Шушарах, упал с игрового комплекса, в результате чего получил телесные повреждения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм и требований при возведении, содержании и эксплуатации игровой конструкции. Также будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о защите прав ребенка в рамках гражданского судопроизводства, подаче искового заявления о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда.

Также следственным отделом по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Видео: Tekegram/ Прокуратура Санкт-Петербурга