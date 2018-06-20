Опубликовано видео момента обрушения дома в Турции и его последствий

4-этажный дом рухнул в овраг в результате оползня, который возник из-за строительства многоэтажного дома по соседству.

В Турции в результате оползня рухнул четырехэтажный дом.

Сообщается, что причиной обрушения многоквартирного жилого дома в Стамбуле рухнувшая стена, которая поддерживала дом. Стена была установлена 2 года назад, когда рядом начали рыть котлован под строительство многоэтажного дома. Стена не выдержала нагрузки. И 4-этажный дом рухнул вниз.

Сообщается, что жильцов дома успели эвакуировать. Но люди, по всей видимости, покидали дом в спешке, так как на видео видно, что в некоторых квартирах сушилось белье. Жильцы близлежащих домов также эвакуированы, так как нет гарантий, что и они не последуют в овраг за своим соседом.

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Видео: YouTube/İhlas Haber Ajansı,Demirören Haber Ajansı