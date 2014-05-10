IT-лицей и десятки новых детсадов: как Петербург вошёл в новый учебный год

Особый акцент в новых проектах сделан на современных технологиях и создании условий для всестороннего развития детей.

Новый учебный год Санкт-Петербург встретил с расширенной образовательной инфраструктурой. К Дню знаний в городе ввели в эксплуатацию 16 школ, 11 детских садов, два колледжа и один совмещённый объект. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

До конца 2025 года в Северной столице планируют завершить строительство 25 детских садов, 27 школ и трёх объектов смешанного типа.

Особый акцент в новых проектах сделан на современных технологиях и создании условий для всестороннего развития детей. Так, в Приморском районе открылся IT-лицей на проспекте Авиаконструкторов. Его площадь — почти 25 тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы инженерные классы, лаборатории физики и химии, мастерские по робототехнике. Лицей задуман как центр подготовки будущих специалистов в сфере цифровых технологий.

Изменения коснулись и среднего профессионального образования. На Кронштадтской улице обновили здание Колледжа судостроения и прикладных технологий. Его площадь увеличили вдвое, добавили актовый и выставочный зал, бассейн, спортплощадки. Главное новшество — образовательный полигон, объединяющий мастерские и лаборатории в единый комплекс.

За последние шесть лет в Петербурге построили свыше 150 школ и более 250 детских садов, которые отвечают современным стандартам и требованиям к образовательной среде.

Видео: портал "Строительный Петербург"