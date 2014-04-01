Видео: в Пушкине новый детский сад сможет принять 105 воспитанников

В каждой группе смогут заниматься до 26 воспитанников.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга завершено строительство нового детского сада на 105 мест. Объект, расположенный на Новой улице, 22, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Общая площадь здания составляет 3 107,4 квадратных метра. В дошкольном учреждении предусмотрено четыре группы: две для детей 3-5 лет и две для ребят 5-7 лет. В каждой группе смогут заниматься до 26 воспитанников.

Для комфорта детей младшие группы разместят на первом этаже, где также оборудован бассейн. Старшие воспитанники будут заниматься на втором этаже, где предусмотрены дополнительные помещения для занятий и развития.

Видео: портал "Строительный Петербург"