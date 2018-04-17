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Очевидцы: на пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковушку

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По словам свидетелей, пострадавшую женщину вырезали из легкового автомобиля.

На пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковой автомобиль. Судя по кадрам, удар пришелся в водительскую дверь. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

По словам свидетелей, пострадавшую женщину вырезали из легкового автомобиля. Местные жители, которые часто проезжают данный перекресток, считают, что в аварии виновата именно женщина. 

О состоянии пострадавшей пока что нет никакой информации, на месте работают все экстренные службы.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП
Видео: Piter.TV

Теги: авария на перекрестке, альмера, бетономешалка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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