Очевидцы: на пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковушку

По словам свидетелей, пострадавшую женщину вырезали из легкового автомобиля.

На пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковой автомобиль. Судя по кадрам, удар пришелся в водительскую дверь. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

По словам свидетелей, пострадавшую женщину вырезали из легкового автомобиля. Местные жители, которые часто проезжают данный перекресток, считают, что в аварии виновата именно женщина.

О состоянии пострадавшей пока что нет никакой информации, на месте работают все экстренные службы.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Видео: Piter.TV