Очевидцы: на пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковушку

На пересечении Типанова и Космонавтов бетономешалка въехала в легковой автомобиль. Судя по кадрам, удар пришелся в водительскую дверь. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
По словам свидетелей, пострадавшую женщину вырезали из легкового автомобиля. Местные жители, которые часто проезжают данный перекресток, считают, что в аварии виновата именно женщина.
О состоянии пострадавшей пока что нет никакой информации, на месте работают все экстренные службы.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
Видео: Piter.TV
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