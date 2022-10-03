Грузовик разлил бетон на Муромской улице

На Муромской улице в Пушкинском районе вечером 2-го октября грузовик с бетономешалкой "сошел с дистанции". Машина завалилась на бок, не доехав до строительной площадки. Об этом сообщили жители Детскосельского.

По словам очевидцев, водитель хотел проехать между ограждением и ямой, но не смог. Мужчина за рулем не пострадал.

В результате падения из бетономешалки вылился бетон. Также свидетели случившегося обратили внимание на разлившееся масло. Депутат МО "Поселок Шушары" Тимур Туктаров сказал о том, что уже обратился в комитет по природопользованию.

Жители в очередной раз подчеркнули, что застройщику нужно организовать отдельный проезд для грузовиков с Колпинского шоссе.

Видео: ВКонтате / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район / Алексей Бекренёв

Фото: ВКонтате / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район / Грег Ситник-Азатян