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Грузовик разлил бетон на Муромской улице

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На Муромской улице в Пушкинском районе вечером 2-го октября грузовик с бетономешалкой "сошел с дистанции". Машина завалилась на бок, не доехав до строительной площадки. Об этом сообщили жители Детскосельского.

По словам очевидцев, водитель хотел проехать между ограждением и ямой, но не смог. Мужчина за рулем не пострадал. 

В результате падения из бетономешалки вылился бетон. Также свидетели случившегося обратили внимание на разлившееся масло. Депутат МО "Поселок Шушары" Тимур Туктаров сказал о том, что уже обратился в комитет по природопользованию. 

Жители в очередной раз подчеркнули, что застройщику нужно организовать отдельный проезд для грузовиков с Колпинского шоссе. 

Видео: ВКонтате / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район / Алексей Бекренёв

Фото: ВКонтате / Детскосельский Онлайн | Пушкинский район / Грег Ситник-Азатян

Теги: бетономешалка, грузовик, детскосельский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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