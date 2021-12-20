"Ведьмак" 2 сезон: смотреть онлайн, отзывы

Действие разворачивается в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья. Главные герои – бродячий охотник на чудовищ Геральт из Ривии, его возлюбленная, чародейка Йеннифэр из Венгерберга, и его приемная дочь – принцесса Цинтры Цири. Жизнь героев тесно связана с политическими интригами и войнами между коалицией северных королевств и южной империей Нильфгаард.
По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, во втором сезоне сюжет стал более сфокусированным. Литературно основой сценария стали книги Анджея Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также рассказ из сборника "Меч Предназначения".
Ведьмак отзывы
Согласно информации на портале kinopoisk.ru, второй сезон стал одним из самых ожидаемых сериалов этого года. Рейтинг ожиданий составил 96%.
Первый сезон сериала посмотрели 76 млн пользователей Netflix за первые четыре недели с премьеры. Это примерно 46% от всех подписчиков стрим-сервиса. Netflix также заявил, что успех "Ведьмака" превысил продажи книг Анджея Сапковского. Популярность проекта подтвердили и показатели Google Trends.
На сервисе otzovik.com уже появились первые отзывы о втором сезоне. Сериал рекомендуют посмотреть 50% пользователей сайта. Из недостатков зрители выделяют "долгие, скучные монологи", "недостаточное количество динамики и экшена", "разовость", "расхождение сюжета с книгами". Из достоинств присутствуют такие характеристики, как "игра актеров", "спецэффекты", "музыка", "красивые бои".
Смотреть Ведьмак 2
Посмотреть второй сезон сериала можно на Netflix. Для этого необходимо оформить подписку на стрим-сервисе. Кроме того, "Ведьмак 2" доступен для просмотра на kinopoisk.ru и в нескольких других онлайн-кинотеатрах.
Видео: YouTube / Netflix Russia
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