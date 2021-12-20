"Ведьмак" 2 сезон: смотреть онлайн, отзывы

Премьера одного из самых ожидаемых сериалов этого года состоялась на Netflix 17 декабря 2021 года. Работа над проектом началась в конце 2019 года, еще до премьеры первого сезона. К главной роли вернулся Генри Кавилл.

Действие разворачивается в вымышленном мире, похожем на Восточную Европу позднего Средневековья. Главные герои – бродячий охотник на чудовищ Геральт из Ривии, его возлюбленная, чародейка Йеннифэр из Венгерберга, и его приемная дочь – принцесса Цинтры Цири. Жизнь героев тесно связана с политическими интригами и войнами между коалицией северных королевств и южной империей Нильфгаард.

По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, во втором сезоне сюжет стал более сфокусированным. Литературно основой сценария стали книги Анджея Сапковского "Кровь эльфов" и "Час Презрения", а также рассказ из сборника "Меч Предназначения".

Ведьмак отзывы

Согласно информации на портале kinopoisk.ru, второй сезон стал одним из самых ожидаемых сериалов этого года. Рейтинг ожиданий составил 96%.

Первый сезон сериала посмотрели 76 млн пользователей Netflix за первые четыре недели с премьеры. Это примерно 46% от всех подписчиков стрим-сервиса. Netflix также заявил, что успех "Ведьмака" превысил продажи книг Анджея Сапковского. Популярность проекта подтвердили и показатели Google Trends.

На сервисе otzovik.com уже появились первые отзывы о втором сезоне. Сериал рекомендуют посмотреть 50% пользователей сайта. Из недостатков зрители выделяют "долгие, скучные монологи", "недостаточное количество динамики и экшена", "разовость", "расхождение сюжета с книгами". Из достоинств присутствуют такие характеристики, как "игра актеров", "спецэффекты", "музыка", "красивые бои".

Смотреть Ведьмак 2

Посмотреть второй сезон сериала можно на Netflix. Для этого необходимо оформить подписку на стрим-сервисе. Кроме того, "Ведьмак 2" доступен для просмотра на kinopoisk.ru и в нескольких других онлайн-кинотеатрах.

Видео: YouTube / Netflix Russia