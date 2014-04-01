Граждане России, проживающие в Эстонии, сделали в Ленобласти прививку от коронавируса

Через три недели привившимся вновь придется приехать в поликлинику.

В Ивангороде провели вакцинацию граждан России, которые проживают в Эстонии. Прививку сделали 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Для записи на вакцинацию, которая проходила на сайте Госуслуг, пациентам понадобился российский паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Мероприятие прошло утром 31 марта в поликлинике на улице Пасторова.

Для того, чтобы граждан пустили в Россию и выпустили обратно в Эстонию, губернатору Ленобласти Александру Дрозденко пришлось обратиться к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. На данный момент разрешено пересекать границу только один раз. Напомним, что для выработки иммунитета требуется сделать две прививку интервалом в 21 день. При поставках вакцины в Кингисеппский район Дрозденко попросил учитывать желающих, находящихся в Эстонии.

В ближайшее время в район поставят еще 1500 комплектов вакцины от коронавируса. За весь период Ленобласть получила почти 94 тыс. доз "Спутника V". Полный курс вакцинации прошли 47281 человек.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"